​Педри признают лучшим молодым игроком Евро-2020

18-летний полузащитник сборной Испании Педри будет признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Об этом стало известно испанскому изданию Sport.

Победа любого другого футболиста в этой номинации будет неожиданностью, ведь в настоящий момент Педри является номером один среди всех технических наблюдателей УЕФА, которые будут выбирать победителя. Об этом информирует источник.

Напомним, сборная Испании на Евро-2020 добралась до полуфинала, но проиграла там Италии по пенальти. Педри на турнире провёл на поле 629 игровых минут из 630 возможных.