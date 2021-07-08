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​Педри признают лучшим молодым игроком Евро-2020

08 Июля 2021, 15:23,

18-летний полузащитник сборной Испании Педри будет признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Об этом стало известно испанскому изданию Sport.

Победа любого другого футболиста в этой номинации будет неожиданностью, ведь в настоящий момент Педри является номером один среди всех технических наблюдателей УЕФА, которые будут выбирать победителя. Об этом информирует источник.

Напомним, сборная Испании на Евро-2020 добралась до полуфинала, но проиграла там Италии по пенальти. Педри на турнире провёл на поле 629 игровых минут из 630 возможных.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Педри
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