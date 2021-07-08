За мужа – горой: Кто такая Аличе Кампелло, жена Альваро Мораты

После полуфинала чемпионата Европы по футболу на сборную Испании в социальных сетях вылилось немало хейта. Особенно досталось Альваро Морате, который не забил решающий пенальти в послематчевой серии. За него вступилась его супруга Аличе Кампелло. Рассказываем о жене форварда туринского «Ювентуса» и сборной Испании.

Сразу после финального свистка матча Италия – Испания в директ инстаграма Аличе Кампелло посыпались угрозы. В частности, она выложила несколько из них в сторис. Например, супруге Мораты написали следующее: «Не смей размещать фото с голом Мората, иначе я приду к вам домой и сожгу тебя живьем, засняв все в Instagram».

Аличе понимает хейт, а ещё и связывает недовольство с тем, что сама она является этнической итальянкой.

Вторая половинка Мораты поддерживает его уже не первый год. За свою карьеру Альваро допустил немало обидных промахов, но Аличе всегда его поддерживала. Они познакомились в 2016-м году, а уже через год Альваро сделал ей предложение. Через год у них появилась двойня, а в 2020-м в семье Мораты родился третий ребёнок – Роберто.

Стоит сказать, что Аличе достаточно успешна сама по себе. У неё 2,5 миллиона подписчиков в инстаграме. Она также является основатильницей одного из косметических брендов.