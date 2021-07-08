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За мужа – горой: Кто такая Аличе Кампелло, жена Альваро Мораты

08 Июля 2021, 00:06,

После полуфинала чемпионата Европы по футболу на сборную Испании в социальных сетях вылилось немало хейта. Особенно досталось Альваро Морате, который не забил решающий пенальти в послематчевой серии. За него вступилась его супруга Аличе Кампелло. Рассказываем о жене форварда туринского «Ювентуса» и сборной Испании.

Сразу после финального свистка матча Италия – Испания в директ инстаграма Аличе Кампелло посыпались угрозы. В частности, она выложила несколько из них в сторис. Например, супруге Мораты написали следующее: «Не смей размещать фото с голом Мората, иначе я приду к вам домой и сожгу тебя живьем, засняв все в Instagram».

Аличе понимает хейт, а ещё и связывает недовольство с тем, что сама она является этнической итальянкой.

Вторая половинка Мораты поддерживает его уже не первый год. За свою карьеру Альваро допустил немало обидных промахов, но Аличе всегда его поддерживала. Они познакомились в 2016-м году, а уже через год Альваро сделал ей предложение. Через год у них появилась двойня, а в 2020-м в семье Мораты родился третий ребёнок – Роберто.

Стоит сказать, что Аличе достаточно успешна сама по себе. У неё 2,5 миллиона подписчиков в инстаграме. Она также является основатильницей одного из косметических брендов.

 










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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората, девушки Евро-2020, Аличе Кампелло
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
08 Июля 2021, 00:15

в одежде даже совсем миленькая , без губищь

2
Милка
08 Июля 2021, 00:29

Всегда интересовало-а почему сразу же публикуют в купальниках? А вот лучше бы выложили фото диплома или там научной работы ссылку))) это я конечно утрирую,но суть неизменна))) типа сиськи правят миром?)))

1
ARTUR
08 Июля 2021, 00:38

)))) согласен с тобой )) но сисяки это таки козырь ))

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