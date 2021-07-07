Карасёв попрощался с Евро

Известный по всему миру российский судья Сергей Карасёв больше не обслужит матчи чемпионата Европы 2020 года. Об этом дал знать сам рефери, написав пост в своем «Инстаграме».

«Евро-2020 – это мощь. Было очень круто. Лечу домой», - написал рефери в социальной сети.

Как известно, Сергей Карасёв работал на матчах группового этапа, а также в плей-офф чемпионата Европы. Последней игрой текущего Евро, на которой работал Карасёв, стал матч сборных Италии и Испании в полуфинале турнира. В Европе судейство Карасёва на турнире хвалили и отмечали многие эксперты.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне. Италия уже ждет соперника, который определяется прямо в эти минуты в матче между сборными Дании и Англии.

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