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Моуринью: «Италия лучше справилась с давлением»

07 Июля 2021, 22:10,

Жозе Моуринью считает, что Италия до матча с Испанией показывала футбол лучше, чем то, во что команда играла в матче полуфинала Евро.

Команда Роберто Манчини забронировала себе место в финале Евро-2020, обыграв «фурию роху» по пенальти.

«Всегда жаль команду, которая проигрывает по пенальти, но это реальность футбола. Они [Италия] лучше справились с давлением. Это был большой матч», - сказал Моуринью в интервью Talk Sport.

«Испания создавала итальянцам большие трудности, играя с первых минут без центрального нападающего. Я не ожидал, что Италия поведёт в счете, но Испания отреагировала, переведя игру в дополнительное время», - подытожил «Особенный».

Италия ожидает соперника в финале Евро-2020, который пройдет 11 июля в Лондоне.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Жозе Моуринью, Сборная Италии, Сборная Испании
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