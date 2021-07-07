​Кураньи назвал Тедеско «суперкандидатом» на должность тренера сборной России

После провала сборной России на чемпионате Европы в российском футбольном обществе снова обсуждают возможную отставку Станислава Черчесова. Экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался по поводу возможного назначения на должность наставника российской сборной Доменико Тедеско.

«Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошёл сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол», - высказался Кураньи для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Доменико Тедеско по итогам прошлого сезона оставил тренерское кресло в «Спартаке» из-за семейных обстоятельств. «Красно-белые» под руководством Тедеско финишировали на второй позиции в чемпионате России.