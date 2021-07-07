В каких клубах Европы играют футболисты сборной Украины, сотворившие чудо

Сборная Украины на чемпионате Европы не показала лучшей своей игры, но при этом выдала лучший результат в своей истории, добравшись до четвертьфинала континентального футбольного форума. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на то, какие клубы представляют украинские футболисты, которые добились столь значимого результата.

Если посмотреть на заявку сборной Украины на Евро-2020, то большинство футболистов – 18 из 26 – представляют внутренний чемпионат. Самым широким представительством игроков в национальной команде может похвастаться «Динамо», делегировавшее десятерых футболистов. Большинство из них сыграли важную роль на турнире. Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко сыграли во всех пяти матчах, а Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – в четырёх. Получивший серьёзную травму в игре со Швецией Артём Беседин трижды выходил на поле, а вот Александру Тымчику и Денису Попову сыграть на континентальном футбольном форуме пока не посчастливилось.

Семь игроков сборной Украины представляют «Шахтёр». Самым влиятельным из них был защитник Николай Матвиенко, который принял участие во всех играх команды. Сергей Кривцов, Марлос и Тарас Степаненко поучаствовали в двух играх, а Андрей Пятов, Анатолий Трубин и Георгий Судаков не поле не появлялись.

Также чемпионат Украины представляет герой поединка против шведов Артём Довбик, забивший гол на последних минутах дополнительного времени. Довбик выступает за «Днепр-1», хотя до этого он поиграл в Дании за «Мидтьюлланн» и «Сендерюске».

Теперь поговорим об игроках сборной Украины, которые выступают в Европе. Сразу четыре футболиста из заявки «жёлто-синих» на Евро-2020 представляют чемпионат Бельгии. Вот уже два сезона за «Брюгге» играет защитник Эдуард Соболь. На чемпионате Европы он провёл на поле всего несколько минут, выйдя на замену в концовке победного поединка против Северной Македонии на групповой стадии.

В Бельгии выступает и полузащитник Евгений Макаренко. Последние полтора сезона он провёл в «Кортрейке», хотя права на него принадлежат «Андерлехту». Поговаривают, что известный бельгийский клуб не рассчитывает на украинца и продаст его этим летом. На Евро-2020 Макаренко выходил на замену в обоих матчах украинцев в плей-офф.

Другой полузащитник Роман Безус выступает за «Гент». На чемпионате Европы Безус вышел на футбольное поле лишь раз – под конец второго дополнительного тайма в победном поединке против Швеции. Также цвета «Гента» защищает главный нападающий сборной Украины Роман Яремчук. В пяти играх Евро-2020 Яремчук забил два гола, расписавшись в воротах Голландии и Северной Македонии.

Два игрока сборной Украины представляют Премьер-лигу Англии. Капитан «жёлто-синих» Андрей Ярмоленко вот уже три года выступает за «Вест Хэм». Если верить слухам, этим летом украинец может покинуть лондонский клуб и пойти на понижение. Хотя на Евро-2020 Ярмоленко показал себя неплохо, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами в пяти матчах.

Александр Зинченко, как мы все хорошо знаем, является футболистом «Манчестер Сити». На чемпионате Европы Зинченко выдал качественный матч против Швеции, в котором он забил гол и сделал победный голевой навес на Артёма Довбика. В остальном же Зинченко смотрелся средне. Он был хорош в отборах, но допускал много брака в передачах. Возможно, сказался напряжённый сезон, но лучшей своей игры на Евро Зинченко не показал.

Полузащитник Руслан Малиновский играет за итальянскую «Аталанту». Украинец выдал качественный сезон на клубном уровне, став лучшим ассистентом сезона в Серии А. Но на Евро-2020 Малиновский был тенью самого себя, вследствие чего он даже потерял место в основном составе сборной.

Ещё один футболист сборной Украины выступает в Венгрии. Это воспитанник «Шахтёра» Александр Зубков, который уже два года играет за «Ференцварош». Зубков попал в стартовый состав украинской сборной на стартовый матч Евро-2020 против Голландии и был очень активен на старте игры. Впрочем, уже на 13-й минуте Зубкова заменили из-за травмы, и больше на турнире он не играл.