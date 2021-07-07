​«Грязный мир, где роль играют знакомства»: экс-арбитр рассказал о выборе судей на Евро

Известный в прошлом шведский арбитр Юнас Эрикссон сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Прошло пять лет с момента, как я работал на полуфинале Евро между сборными Португалии и Уэльса. Я был счастлив и горд, но в то же время я и мои коллеги были разочарованы из-за того, что нам не доверили финал.

Меня часто спрашивают о том, как отбирают судей на решающие матчи. По достижениям? По количеству ошибок? Правда в том, что это тёмная сторона. Это грязный, политический и лживый мир, где роль играют знакомства, коррупция, верность и национальность.

Когда дело доходит до судейских назначений на решающие стадии, всё решается в закрытых кабинетах с политической повесткой и со всем, кроме лучшего футбола. Тот судья, который выбран на финал, не становится автоматическим лучшим. Не всегда это право заслуживает тот, кто лучше всего работал на турнире.

На этот раз лучший судья Евро, не допустивший ни одной ошибки, уже был отправлен домой. Другие судьи, которые имеют нужные контакты и политическую поддержку, судят дальше. И тем не менее я поздравляю арбитров, которые будут работать на финале. На них не должна падать темь.

Одна все должны знать, что это гнилой, далёкий от хорошей культуры мир. Я счастлив, что перестал судить три года назад», - написал Эрикссон.