Канчельскис: «Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ, он провалился везде, где работал»

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном приглашении португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее тренер работал в петербургском «Зените».

«Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ. Он провалился везде, где работал. Нужно взвешенно принять решение и выбрать лучшую кандидатуру», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

В настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Станислава Черчесов. Его контракт с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

На чемпионате Европы - 2020 сборная России заняла последнее место в группе с финнами, бельгийцами и датчанами.

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