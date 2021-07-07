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Канчельскис: «Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ, он провалился везде, где работал»

07 Июля 2021, 13:09,

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном приглашении португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее тренер работал в петербургском «Зените».

«Виллаш-Боаш - тренер ДЮСШ. Он провалился везде, где работал. Нужно взвешенно принять решение и выбрать лучшую кандидатуру», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

В настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Станислава Черчесов. Его контракт с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

На чемпионате Европы - 2020 сборная России заняла последнее место в группе с финнами, бельгийцами и датчанами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андре Виллаш-Боаш, Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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0
ингерман
07 Июля 2021, 15:32

ай поточняк.. оставьте ужо черчеса.. хотя и этого парнишу можно привлечь.. люче надеюсь не будет - главное шоб веселее было.. )))

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