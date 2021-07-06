Венгер: «Пять замен уменьшили уровень усталости игроков»

Бывший тренер «Арсенала», а ныне чиновник ФИФА Арсен Венгер доволен результатами эксперимента с разрешёнными 5 заменами по ходу футбольных матчей.

- Пять замен уменьшили уровень усталости игроков. Имея лишь три замены, тренеры использовали только две и приберегали одну на экстренный случай. Это уравнивало соперников, - заявил француз в интервью beIN Sports.

- Сейчас забивается меньше голов на контратаках после продолжительных забегов. Евро-2020 - турнир юрких и проворных игроков вроде Стерлинга, Инсинье и Педри, - добавил Венгер.

Напомним, что правило пяти замен внедрили в футбол из-за коронавируса.