Почему надо смотреть Кубок Америки: Там есть идеальный тренер для сборной России

Сейчас параллельно проходят два континентальных турнира – чемпионат Европы и Кубок Америки. На первом сборная России провалилась, после чего занялась поиском тренера. На втором, по мнению сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», есть идеальный тренер.

В России при выборе тренера сборной России почему-то редко руководствуются футбольными навыками, стилями. Как правило, опции делятся на две: свой или иностранный. Если уж выбор делается в пользу варяга, то тут главное найти имя погроме. Вот сейчас, например, обсуждается кандидатура Йоахима Лёва. Давайте предположим, что он, наставник-чемпион мира, приедет в Россию. Он же окажется в непривычной для себя обстановке. В Германии у Лёва почти на каждой позиции было по звезде, и задачей было найти между ними баланс. В России же нет ни одного топ-игрока по европейским меркам, тут надо выстраивать команду, которая будет максимально скрывать свои недостатки и пользоваться редкими достоинствами. Пилоты «Формулы-1» редко добиваются успеха на ралли.

В сборную России надо звать такого иностранного тренера, который добивался успехов со середняками или вообще откровенно слабыми командами. Звучит фамилия Владимира Петковича, который прекрасно работает со швейцарцами. В целом это похоже на то, что нужно. Однако для него переезд в Россию всё же будет шагом назад. Признаться, у альпийцев подбор футболистов лучше.

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Наблюдения за полуфиналом Кубка Америки натолкнули на мысль, что вот же он – идеальный тренер для сборной России. Имя его – Рикардо Гарека. Для подавляющего большинства имя 63-летнего специалиста ни о чём не говорит. Страшно представить, какой ор начнётся со стороны отечественных заслуженных ветеранов, если мы переманим тренера сборной Перу. Однако давайте разберёмся по шагам.

Гарека возглавил сборную Перу в 2015 году, с тех пор команда на трёх из четырёх розыгрышей Кубка Америки дошла до полуфинала, а однажды даже протиснулась в финал. Для сравнения: с 1987-го по 2011 год «инки» лишь дважды доходили до полуфинала. Кстати, на турнире 2016 года, когда перуанцы единственный раз при Гареке вылетели уже на стадии четвертьфинала, команда в группе опередила бразильцев, а вылетела лишь в серии пенальти. А ещё Гарека впервые с 1986 года вывел «инков» на чемпионат мира!

Всё бы было объяснимо, будь у перуанцев звёздные игроки. Однако за всё время работы у Гареки лучшими футболистами можно было назвать Хосе Паоло Герреро, Джефферсона Фарфана, Клаудио Писарро, Хосе Варгаса, Карлоса Самбрано, Кристиана Куэву, Андре Каррильо, Йосимара Йотуна, сейчас к ним добавился натурализованный Джанлука Лападула. Будем честны, звёзд у Гареки не было, в то время как у соперников их всегда хватало. Речь не только об аргентинцах или бразильцах, в это время настоящие звёзды были и есть у Чили, Уругвая, Колумбии, Эквадора. Тем не менее перуанцы регулярно обходили то тех, то других.

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Гарека умудрился из южноамериканцев построить очень дисциплинированную команду, что уже достижение. Перуанцы имеют понятную тактику, чёткое построение и всегда играли на своих лучших сторонах. Да, это был и есть футбол в большей степени на контратаках и обороне. Однако это понятно и логично для подбора футболистов, и это давало результат. Кстати, помните, что на чемпионате мира «инки» могли выйти из группы, реализуй Куэва пенальти? Вот и на нынешнем Кубке Америки перуанцы вполне могли свести полуфинал с бразильцами к серии пенальти, в которой могло случиться всё что угодно. «Инки» во втором тайме не дали «селесао» играть в свой футбол, а свои моменты не реализовали.

Гарека привык работать с незвёздными футболистами, но умудряется с ними добиваться результата. К тому же аргентинский тренер доверяет молодёжи, привлекает футболистов из местного, очень слабого даже по меркам Южной Америки, чемпионата. Кажется, Гарека обладает всеми требованиями, которые нужны наставнику сборной России.

Минусы понятны. В Перу Гарека говорит с футболистами на одном языке, а в России это будет невозможно. Кроме того, он немолод, обладает стабильной работой, и бросать всё это ради переезда за океан – большой риск. Однако такой Гарека вполне мог бы добиться со сборной России тех целей, которые ставятся перед командой. Жаль, что этот вариант нереальный.