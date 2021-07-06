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​Зинченко потратил призовые на помощь детям

06 Июля 2021, 17:45,

Футболист сборной Украины Александр Зинченко за счёт призовых выплат за выступление на чемпионате Европы профинансировал приезд во Львов из Германии Клауса Экснера – известного пластического хирурга. Специалист в течение недели будет проводить операции детям с врождёнными и послеожоговыми повреждениями. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Zbirna.ua.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы добралась до стадии четвертьфинала, где крупно – со счётом 0:4 – проиграла Англии. На предыдущей же стадии «жёлто-синие» одолели Швецию – 2:1. Александр Зинченко в этом матче отметился голом и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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0
Fender1988
06 Июля 2021, 18:09

Вот...респект и уважуха парню !!! Теперь ждём аналогичные новости про наших ногомячистов.

0
crocodile
06 Июля 2021, 18:07

Ярмоленко тоже пожертвовал все премиальные на благотворительность.
п.с. может Черчесов хоть шо то отщщыпнеть на поддержание донецкого подвала? шоп совсем не подвалился?

1
ингерман
06 Июля 2021, 18:03

Молодец!

1
ARTUR
06 Июля 2021, 17:59

Очень достойно .

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