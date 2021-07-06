​Зинченко потратил призовые на помощь детям

Футболист сборной Украины Александр Зинченко за счёт призовых выплат за выступление на чемпионате Европы профинансировал приезд во Львов из Германии Клауса Экснера – известного пластического хирурга. Специалист в течение недели будет проводить операции детям с врождёнными и послеожоговыми повреждениями. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Zbirna.ua.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы добралась до стадии четвертьфинала, где крупно – со счётом 0:4 – проиграла Англии. На предыдущей же стадии «жёлто-синие» одолели Швецию – 2:1. Александр Зинченко в этом матче отметился голом и голевой передачей.