​Зинченко потратил призовые на помощь детям

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06 Июля 2021, 17:45,
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко за счёт призовых выплат за выступление на чемпионате Европы профинансировал приезд во Львов из Германии Клауса Экснера – известного пластического хирурга. Специалист в течение недели будет проводить операции детям с врождёнными и послеожоговыми повреждениями. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Zbirna.ua.
Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы добралась до стадии четвертьфинала, где крупно – со счётом 0:4 – проиграла Англии. На предыдущей же стадии «жёлто-синие» одолели Швецию – 2:1. Александр Зинченко в этом матче отметился голом и голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
Вот...респект и уважуха парню !!! Теперь ждём аналогичные новости про наших ногомячистов.
Ярмоленко тоже пожертвовал все премиальные на благотворительность.
п.с. может Черчесов хоть шо то отщщыпнеть на поддержание донецкого подвала? шоп совсем не подвалился?
Молодец!
Очень достойно .