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Кавазашвили: «Черчесов провалился в сборной и опозорил всю страну»

06 Июля 2021, 13:48,

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесов не готов продолжить работу. Если он уйдет, то поступит по-джентльменски. Если останется, это будет на его совести. В сборной он провалился и опозорил всю страну», - приводит слова эксперта Sport24.

Под руководством 57-летнего тренера сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020. Команда в группе с финнами, датчанами и бельгийцами финишировала на последнем месте.

Действующий трудовой договор Станислава Саламовича с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Анзор Кавазашвили
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