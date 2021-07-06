Кавазашвили: «Черчесов провалился в сборной и опозорил всю страну»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесов не готов продолжить работу. Если он уйдет, то поступит по-джентльменски. Если останется, это будет на его совести. В сборной он провалился и опозорил всю страну», - приводит слова эксперта Sport24.

Под руководством 57-летнего тренера сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы - 2020. Команда в группе с финнами, датчанами и бельгийцами финишировала на последнем месте.

Действующий трудовой договор Станислава Саламовича с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

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