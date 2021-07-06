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Боярский: «Виллаш-Боаш - не самый лучший вариант для сборной России»

06 Июля 2021, 13:26,

Болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о возможном приглашении экс-наставника «сине-бело-голубых» Андре Виллаша-Боаша на пост рулевого сборной России.

«Не впечатляет эта кандидатура. Мы хорошо его знаем, поэтому никаких особых восторгов нет. Не самый лучший кандидат», - передает слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Португальский специалист занимал пост главного тренера «Зенита» с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда выигрывала РПЛ, кубок России и суперкубок страны.

В данный момент сборной России руководит Станислав Черчесов. Его контракт с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андре Виллаш-Боаш, Михаил Боярский
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