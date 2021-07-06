Шикунов: «Никто не справится со сборной России лучше, чем Бердыев»

Футбольный функционер Александр Шикунов, ранее занимавший пост вице-президента «Ростова», поделился мнением о возможном преемнике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Не вижу тренера для сборной России, кроме Бердыева. У нас сборная в развале. Надо собирать новую команду, подтягивать молодежь. Никто не справится с этим лучше, чем Бердыев», - приводит слова Шикунова «Рейтинг Букмекеров».

В настоящий момент главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией. Контракт специалиста рассчитан до ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что на пост наставника сборной России рассматриваются кандидатуры Йоахима Лёва, Доменико Тедеско и Андре Виллаша-Боаша.