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Шикунов: «Никто не справится со сборной России лучше, чем Бердыев»

06 Июля 2021, 10:09,

Футбольный функционер Александр Шикунов, ранее занимавший пост вице-президента «Ростова», поделился мнением о возможном преемнике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Не вижу тренера для сборной России, кроме Бердыева. У нас сборная в развале. Надо собирать новую команду, подтягивать молодежь. Никто не справится с этим лучше, чем Бердыев», - приводит слова Шикунова «Рейтинг Букмекеров».

В настоящий момент главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией. Контракт специалиста рассчитан до ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что на пост наставника сборной России рассматриваются кандидатуры Йоахима Лёва, Доменико Тедеско и Андре Виллаша-Боаша.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Курбан Бердыев, Александр Шикунов
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