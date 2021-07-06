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Булыкин хотел бы видеть Лёва у руля сборной России

06 Июля 2021, 09:08,

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном приглашении немецкого специалиста Йоахима Лёва на пост главного тренера национальной команды.

«Никаких кандидатур кроме Йоахима Лёва в голове не всплывает. Этот человек долго проработал в сборной, достиг высоких результатов», - приводит слова Булыкина «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что в настоящий момент пост рулевого сборной России занимает Станислав Черчесов. Его контракт рассчитан до чемпионата мира-2022.

Лёв занимал пост главного тренера сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством «бундестим» стала триумфатором чемпионата мира-2014, а также выиграла Кубок конфедераций.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Йоахим Лёв, Дмитрий Булыкин
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Комментарии (1)
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0
crocodile
06 Июля 2021, 09:17

Леву Натанзона

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