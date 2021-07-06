Виллаш-Боаш - один из кандидатов на должность главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рискует лишиться должности после неудачного Евро-2020, несмотря на наличие на руках контракта до конца 2022 года. Руководство РФС рассматривает альтернативные варианты, чтобы не остаться вообще без наставника перед концовкой отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает «РБ Спорт», российские кандидаты Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий не решились покидать свои места в клубах перед началом нового сезона.

Также стало известно о том, что среди тройки иностранных претендентов есть имя Андре Виллаш-Боаша, который ранее тренировал «Зенит» и сейчас находится без работы.