ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Виллаш-Боаш - один из кандидатов на должность главного тренера сборной России

06 Июля 2021, 00:18,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рискует лишиться должности после неудачного Евро-2020, несмотря на наличие на руках контракта до конца 2022 года. Руководство РФС рассматривает альтернативные варианты, чтобы не остаться вообще без наставника перед концовкой отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает «РБ Спорт», российские кандидаты Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий не решились покидать свои места в клубах перед началом нового сезона.

Также стало известно о том, что среди тройки иностранных претендентов есть имя Андре Виллаш-Боаша, который ранее тренировал «Зенит» и сейчас находится без работы.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Андре Виллаш-Боаш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС