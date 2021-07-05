Педри: «Если мы выиграем Евро, я постригусь налысо»

Педри в ближайшее время придется потратиться на головные уборы, поскольку молодой игрок «Барселоны» пообещал побрить голову, если Испания выиграет Евро-2020.

Победа над Швейцарией обеспечила Испании место в полуфинале, и после игры футболист рассказал, каким образом отпразднует возможную победу на чемпионате Европы.

«Все команды хороши. Каждый может выбить каждого, и это будет отличная игра. Моя мечта сбылась: у меня есть возможность выступать за «Барселону» и сборную Испании. Если нам удастся победить на Евро, я постригусь налысо», - заявил футболист в интервью Deportes Cuatro.

Полузащитник проводит потрясающий турнир, сыграв во всех матчах «фурии рохи» от свистка до свистка. Игрок ещё не отмечался результативными действиями, но именно он пробежал на этом Евро больше всех (61,5 км).

Сборная Испании сыграет с Италией в полуфинале чемпионата Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру