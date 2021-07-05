Ди Лоренцо близок к продлению контракта с «Наполи»

Защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо достиг соглашения о продлении контракта с «Наполи». По данным Sky Sport Italia, футболист близок к продлению своего контракта с клубом до 2026 года.

По сообщению источника, боссы «Наполи» считают ди Лоренцо важной частью своего проекта и рассчитывают на футболиста в долгосрочной перспективе. Также СМИ сообщают, что новый главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти высоко оценивает возможности итальянского защитника и ждет возможности встретиться с ним по завершении чемпионата Европы.

Ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за сумму около 8 миллионов евро. В составе неаполитанцев защитник провел 95 матчей, в которых сумел забить 7 голов и сделать 15 результативных передач.