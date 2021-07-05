Ди Лоренцо близок к продлению контракта с «Наполи»

|
05 Июля 2021, 22:47,
|
|
Защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо достиг соглашения о продлении контракта с «Наполи». По данным Sky Sport Italia, футболист близок к продлению своего контракта с клубом до 2026 года.
По сообщению источника, боссы «Наполи» считают ди Лоренцо важной частью своего проекта и рассчитывают на футболиста в долгосрочной перспективе. Также СМИ сообщают, что новый главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти высоко оценивает возможности итальянского защитника и ждет возможности встретиться с ним по завершении чемпионата Европы.
Ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за сумму около 8 миллионов евро. В составе неаполитанцев защитник провел 95 матчей, в которых сумел забить 7 голов и сделать 15 результативных передач.
|
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Наполи, Джованни Ди Лоренцо
Правильно, даст клубу заработать денег потом :) А пока пусть защищает цвета Наполи и будет на слуху! Он только начал свой путь в итальянском футболе, имхо.