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Ди Лоренцо близок к продлению контракта с «Наполи»

05 Июля 2021, 22:47,

Защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо достиг соглашения о продлении контракта с «Наполи». По данным Sky Sport Italia, футболист близок к продлению своего контракта с клубом до 2026 года.

По сообщению источника, боссы «Наполи» считают ди Лоренцо важной частью своего проекта и рассчитывают на футболиста в долгосрочной перспективе. Также СМИ сообщают, что новый главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти высоко оценивает возможности итальянского защитника и ждет возможности встретиться с ним по завершении чемпионата Европы.

Ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за сумму около 8 миллионов евро. В составе неаполитанцев защитник провел 95 матчей, в которых сумел забить 7 голов и сделать 15 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Наполи, Джованни Ди Лоренцо
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
05 Июля 2021, 23:54

Правильно, даст клубу заработать денег потом :) А пока пусть защищает цвета Наполи и будет на слуху! Он только начал свой путь в итальянском футболе, имхо.

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