Бонуччи - о падении Иммобиле в игре с Бельгией: «Радость облегчила его боль»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал падение его товарища по команде Чиро Иммобиле в матче против сборной Бельгии.

Напомним, что итальянский нападающий упал в штрафной бельгийцев после столкновения с Томасом Вермаленом, изображая травму, однако увидев, что его команда забил гол, Иммобиле сразу поднялся и побежал праздновать вместе со всеми.

«Он упал, а потом радость облегчила его боль. Чиро – честный человек, но во время игры такое может случиться. Мы над ним тоже немного посмеялись», - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что завтра, 6 июля, сборная Италии сыграет против сборной Испании в полуфинале Евро-2020 на «Уэмбли». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.

Также стало известно, что защитник итальянской команды Леонардо Спиннацола, который получил травму в игре против сборной Бельгии, успешно прооперирован.