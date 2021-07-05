Бонуччи - о падении Иммобиле в игре с Бельгией: «Радость облегчила его боль»

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05 Июля 2021, 21:22,
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал падение его товарища по команде Чиро Иммобиле в матче против сборной Бельгии.
Напомним, что итальянский нападающий упал в штрафной бельгийцев после столкновения с Томасом Вермаленом, изображая травму, однако увидев, что его команда забил гол, Иммобиле сразу поднялся и побежал праздновать вместе со всеми.
«Он упал, а потом радость облегчила его боль. Чиро – честный человек, но во время игры такое может случиться. Мы над ним тоже немного посмеялись», - цитирует Бонуччи Football Italia.
Напомним, что завтра, 6 июля, сборная Италии сыграет против сборной Испании в полуфинале Евро-2020 на «Уэмбли». Матч стартует в 22:00 по московскому времени.
Также стало известно, что защитник итальянской команды Леонардо Спиннацола, который получил травму в игре против сборной Бельгии, успешно прооперирован.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, евро-2020, Чиро Иммобиле