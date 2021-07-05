Могла бы объединённая сборная России и Украины добиться большего на Евро

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что украинцы и русские – это один народ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» не хочет заниматься геополитикой, но решило представить, чего могла бы добиться объединённая сборная на прошедшем Евро.

Результаты сборных России и Украины на чемпионате Европы наглядно показывают, чья национальная команда сильнее. По крайней мере по состоянию на 2021 год «жёлто-синие» точно играют в футбол лучше. В этом есть логика. Руслан Малиновский в «Аталанте» играет, а Алексей Миранчук сидит на скамейке, причём отчасти как раз за спиной украинца. Головин играет в основе «Монако», а Зинченко – в «Манчестер Сити». Да и в последнем розыгрыше Лиги чемпионов три российских клуба набрали 9 очков, а два украинских – 12.

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В общем, если мы будем говорить об объединённой команде, то основа будет из украинской команды. Кстати, это не что-то новое. Последний большой успех отечественного футбола датирован 1988 годом – финал Евро. Тогда основу команды также составляли украинцы – из 20 футболистов в заявке 11 представляли киевское «Динамо». Правда, в финальном матче в стартовом составе на поле вышли лишь 7 из них.

Так или иначе, украинцы были основой тогда, и были бы сейчас. Кто бы мог из россиян вытеснить конкурентов по позициям из украинской команды? Бущан сейчас находится в расцвете сил, и Сафонов не смог бы выиграть конкуренцию. Миколенко на левом фланге, пожалуй, сильнее российских ветеранов Кудряшова и Жиркова. Правда, любопытно, что в такой объединённой команде слева мог бы играть Зинченко, который привык к данной позиции в «Манчестер. Сити». Про правый фланг говорить не стоит, потому что в сборной России там действует Марио Фернандес, что лишает эксперимент чистоты. Бразилец ведь мог приехать не в ЦСКА, а в условный «Шахтёр» и также получить паспорт.

Пожалуй, первая позиция, где россияне могли бы рассчитывать на место – это центр обороны. Забарный – очень перспективный защитник с хорошими задатками, но, кажется, что Джикия смог бы выиграть конкуренцию и составить пару с Матвиенко. А ещё не забудем, что в условиях объединённой сборной свой шанс получил бы Ярослав Ракицкий, который также мог бы рассчитывать на место в основе такой команды.

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В опорной зоне Сидорчук выглядит привлекательнее Оздоева и Баринова, так что он сохранил бы своё место. Место Малиновского не обсуждается, хотя он и не в лучшей форме сейчас находится, но всё же его класс никем не оспаривается. Зато объединённая сборная позволила бы с меньшими потерями перенести его кризис. Тот же Миранчук смог бы его подменять и в национальной команде.

Вернёмся к Зинченко. На позиции левого полузащитника он уверенно выигрывает конкуренцию, но в условиях объединённой команды его перевод в защиту можно было бы нивелировать появлением Кузяева слева. Такой фланг выглядел бы довольно перспективно и интересно, хотя в прямой конкуренции украинца и россиянина побеждает первый. Зато вот в центре поля появление подопечного Черчесова было бы логичным. Головин уж точно выглядит интереснее Шапаренко, при всём уважении к последнему.

Линию атаки всё равно составили бы украинцы – Яремчук и Ярмоленко были очень хороши. А вот Дзюба или Соболев в качестве запасных помогли бы такой теоретической команде.

Причём, такая команда была бы не слабее команды Дании уж точно. В этом случае полуфинал Евро выглядел бы не недосягаемой мечтой, а вполне рабочей целью. Это была бы хорошая команда, которая могла бы при определенных обстоятельствах замахнуться даже на большее. Однако это всё лишь разговоры, реальность которых никогда не проверить.

В общем, будем честны: в гипотетической объединённой сборной россияне получили бы всего пару место на поле, зато могли бы усилить запас. Если же помечтать о гипотетической сборной СССР, то ещё бы нашлось место Генриху Мхитаряну, Хвиче Кварацхелии… Но это уж совсем далёкие мечты.

Андрей Центров