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Спинаццола получил трогательное сообщение от Грановской

05 Июля 2021, 20:49,

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола получил трогательное сообщение от Марины Грановской. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Футболист был одной из звезд Евро-2020. Его выступления на левом фланге защиты сборной Италии действительно привлекли внимание многих клубов, и он сыграл большую роль в продвижении команды к полуфиналу. Однако его участие на турнире прекратилось в связи с травмой, полученной в поединке четвертьфинала турнира.

Травма игрока заставила сагу о его трансфере утихнуть. Согласно источнику, 28-летний футболист фигурировал в шорт-листе Томаса Тухеля.

По словам журналиста Sky Sport Italia Анджело Мангианте, директор «Челси» Марина Грановская отправила Спинаццоле трогательное сообщение.

Утверждается, что директор «синих» связалась с игроком, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления и выразить сожаление по поводу травмы.

В составе «Ромы» Спинаццола в прошлом сезоне провел 11 матчей. Результативными действиями игрок не отметился.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Челси, Рома, Сборная Италии, Томас Тухель, Леонардо Спинаццола, Марина Грановская
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