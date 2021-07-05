Спинаццола получил трогательное сообщение от Грановской

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола получил трогательное сообщение от Марины Грановской. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Футболист был одной из звезд Евро-2020. Его выступления на левом фланге защиты сборной Италии действительно привлекли внимание многих клубов, и он сыграл большую роль в продвижении команды к полуфиналу. Однако его участие на турнире прекратилось в связи с травмой, полученной в поединке четвертьфинала турнира.

Травма игрока заставила сагу о его трансфере утихнуть. Согласно источнику, 28-летний футболист фигурировал в шорт-листе Томаса Тухеля.

По словам журналиста Sky Sport Italia Анджело Мангианте, директор «Челси» Марина Грановская отправила Спинаццоле трогательное сообщение.

Утверждается, что директор «синих» связалась с игроком, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления и выразить сожаление по поводу травмы.

В составе «Ромы» Спинаццола в прошлом сезоне провел 11 матчей. Результативными действиями игрок не отметился.