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Валуев прокомментировал будущее Черчесова

05 Июля 2021, 19:30,

Депутат Госдумы Николай Валуев в эфире «Матч ТВ» дал оценку работе тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Поражение является следствием системных ошибок. Не хватило огня. Не стану рассуждать о технических и тактических моментах, строить из себя большого эксперта. Заметил, что не было того куража, который помог сборной удачно выступить на домашнем чемпионате мира.

Каждый тренер – своего рода госдеятель. Миллионы людей в стране следят за футболом, игрой номер один. В зависимости от конечного результата, мы будем ругать или хвалить тренера.

Пусть государственные чиновники определяют, должен ли Черчесов продолжать работать на своём посту. Будучи членом Государственной Думы, я против того, чтобы у руля национальной команды стояли люди, под чьим руководством она будет проигрывать раз за разом», - сказал Николай Валуев.

Российская сборная завершила выступление на Евро-2020 на четвёртом месте в группе B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Валуевй Валуев
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