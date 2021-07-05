Валуев прокомментировал будущее Черчесова

Депутат Госдумы Николай Валуев в эфире «Матч ТВ» дал оценку работе тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Поражение является следствием системных ошибок. Не хватило огня. Не стану рассуждать о технических и тактических моментах, строить из себя большого эксперта. Заметил, что не было того куража, который помог сборной удачно выступить на домашнем чемпионате мира.

Каждый тренер – своего рода госдеятель. Миллионы людей в стране следят за футболом, игрой номер один. В зависимости от конечного результата, мы будем ругать или хвалить тренера.

Пусть государственные чиновники определяют, должен ли Черчесов продолжать работать на своём посту. Будучи членом Государственной Думы, я против того, чтобы у руля национальной команды стояли люди, под чьим руководством она будет проигрывать раз за разом», - сказал Николай Валуев.

Российская сборная завершила выступление на Евро-2020 на четвёртом месте в группе B.