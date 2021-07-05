Спинаццола успешно прооперирован

Леонардо Спинаццола удачно прооперирован после травмы ахиллова сухожилия.

Основному левому защитнику сборной Италии не повезло получить тяжелое повреждение во время игры 1/4 финала чемпионата Европы против бельгийцев. 28-летний футболист резко устремился за мячом, после чего захромал и был вынужден покинуть поле на носилках.

Как информирует пресс-служба «Ромы», защитник успешно перенёс операцию: «Мы подтверждаем, что Лео перенёс хирургическое вмешательство. Была восстановлена целостность сухожилия. В течение ближайших недель поступит информация о вероятных сроках его возвращения».

«Спасибо всем за поддержку! Начался обратный отсчёт», - написал Спинаццола в своём профиле в «Инстаграме».

Отметим, что фуллбэк «синей эскадры» дважды становился лучшим игроком матча на Евро-2020.