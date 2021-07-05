ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Джикия назвал причины провала сборной России на Евро

05 Июля 2021, 17:20,

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о выступлении сборной на чемпионате Европы

По словам защитника, большую роль сыграли травмы, так как из-за них система игры команды всё время изменялась. Также Джикия подтвердил мнение многих о том, что команда провалилась на турнире и не смогла выполнить задачи, поставленные перед командой РФС, отметив в интервью «Спорт-Экспрессу», что уровень игры команды был по-настоящему низким. Такой вывод игрок сделал, так как сам принимал участие на Евро-2020.

Как известно, на Евро-2020 сборная России покинула турнир уже после группового этапа. Команда разгромно уступила таким сборным, как Бельгия и Дания, и обыграла финнов со счетом 1:0.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Георгий Джикия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС