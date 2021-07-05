Джикия назвал причины провала сборной России на Евро

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о выступлении сборной на чемпионате Европы

По словам защитника, большую роль сыграли травмы, так как из-за них система игры команды всё время изменялась. Также Джикия подтвердил мнение многих о том, что команда провалилась на турнире и не смогла выполнить задачи, поставленные перед командой РФС, отметив в интервью «Спорт-Экспрессу», что уровень игры команды был по-настоящему низким. Такой вывод игрок сделал, так как сам принимал участие на Евро-2020.

Как известно, на Евро-2020 сборная России покинула турнир уже после группового этапа. Команда разгромно уступила таким сборным, как Бельгия и Дания, и обыграла финнов со счетом 1:0.