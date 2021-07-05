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Министр спорта: «В ближайшее время проанализируем работу тренерского штаба сборной России»

05 Июля 2021, 16:15,

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, когда состоится заседание экспертного совета, на котором будет проведен анализ выступления национальной сборной России на Евро-2020.

«В ближайшее время проведем заседание и глубоко проанализируем итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», - передает слова министра ТАСС.

На чемпионате Европы сборная России финишировала на последнем месте в своей группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели поражения от Дании (1:4) и Бельгии (0:3).

Контракт 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Олег Матыцин
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Комментарии (4)
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0
ингерман
05 Июля 2021, 17:23

ай дайте черчесу доработать.. )))

0
Ангелов Вячеслав
05 Июля 2021, 17:00

Спросите сто человек подряд и девяносто пять скажут НАДО СНИМАТЬ!!! Какие анализы - "Вы что футбол не смотрели?" Да за проигрыши ещё на чемпионате Мира было понятно игроки хотят, а тренер не может!!!

1
crocodile
05 Июля 2021, 16:24

под бокал "Шато Бояр"

0
Dimauskas
05 Июля 2021, 16:22

Анализы с утра делаются,чтобы достоверно и чтобы паразиты в анализах копошились,чтобы посев был! Министру надо анализы правильно собирать,а то бессмысленно иначе

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