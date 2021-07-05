Министр спорта: «В ближайшее время проанализируем работу тренерского штаба сборной России»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, когда состоится заседание экспертного совета, на котором будет проведен анализ выступления национальной сборной России на Евро-2020.

«В ближайшее время проведем заседание и глубоко проанализируем итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», - передает слова министра ТАСС.

На чемпионате Европы сборная России финишировала на последнем месте в своей группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели поражения от Дании (1:4) и Бельгии (0:3).

Контракт 57-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до чемпионата мира-2022.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру