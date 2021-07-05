Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил за перемены у руля национальной сборной России. В настоящий момент пост наставника команды занимает Станислав Черчесов. Его контракт рассчитан до чемпионата мира-2022.

«Команду должен возглавить амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной», - приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско готов рассмотреть предложение о работе в сборной России.

На чемпионате Европы-2020 команда под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе.

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