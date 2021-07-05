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Федун дал оценку выступлению сборной России на Евро-2020

05 Июля 2021, 13:46,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы - 2020.

«Впечатление очень негативное. Выступили крайне плохо. Та сборная, которую сделал Мутко, умерла, а новая не родилась», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова провально выступила на континентальном турнире. В группе с Финляндией, Данией и Бельгией российская сборная финишировала на последнем месте, набрав три балла.

После вылета с турнира на Черчесова посыпалось много критики, однако специалист не захотел подавать в отставку. Он намерен отработать свой контракт, который рассчитан до ЧМ-2022.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Леонид Федун
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