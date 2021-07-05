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Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»

05 Июля 2021, 10:32,

Российский специалист Игорь Шалимов, ранее занимавший пост главного тренера «Краснодара», высказался о недавней пресс-конференции наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Я в ужасе от пресс-конференции. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял», - приводит слова тренера RT.

Под руководством Черчесова сборная России неудано выступила на чемпионате Европы - 2020. Национальная команда набрала лишь три очка и финишировала на последнем месте в квартете B.

После вылета с континентального турнира стало известно, что 57-летний специалист не собирается подавать в отставку. Его контракт со сборной России рассчитан до чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Игорь Шалимов
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Комментарии (1)
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0
Онт
05 Июля 2021, 10:50

Такие как Черчесов сами не уходят... Жадность не имеет границ.. Его надо подтолкнуть...

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