Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»

|
05 Июля 2021, 10:32,
|
|
Российский специалист Игорь Шалимов, ранее занимавший пост главного тренера «Краснодара», высказался о недавней пресс-конференции наставника национальной команды Станислава Черчесова.
«Я в ужасе от пресс-конференции. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял», - приводит слова тренера RT.
Под руководством Черчесова сборная России неудано выступила на чемпионате Европы - 2020. Национальная команда набрала лишь три очка и финишировала на последнем месте в квартете B.
После вылета с континентального турнира стало известно, что 57-летний специалист не собирается подавать в отставку. Его контракт со сборной России рассчитан до чемпионата мира-2022.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Игорь Шалимов
Такие как Черчесов сами не уходят... Жадность не имеет границ.. Его надо подтолкнуть...