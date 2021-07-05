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Жирков: «Черчесов - квалифицированный тренер, ответственность за результат несёт вся команда»

05 Июля 2021, 09:22,

Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Юрий Жирков высказался в поддержку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы - 2020.

«Станислав Саламович - квалифицированный тренер. Свой уровень он доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в «Динамо», «Легии». Ответственность за результат несет вся команда», – сказал Жирков в интервью изданию «Спорт-экспресс».

На Евро-2020 сборная России выступила неудачно, финишировав на последнем месте в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией.

Трудовой договор Черчесова с национальной командой истекает после окончания чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Юрий Жирков
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