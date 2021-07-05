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УЕФА и КОНМЕБОЛ нашли замену Кубку конфедераций

05 Июля 2021, 00:27,

УЕФА и КОНМЕБОЛ начинают дискуссии по внедрению нового турнира, аналога клубного Межконтинентального кубка, который был актуален до появления клубного чемпионата мира. Глава УЕФА Александер Чеферин и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес договорились обсудить соревнование между лучшими сборными двух частей света.

По данным TNT Sports, это может быть как встреча победителей Евро и Кубка Америки, так и противостояние финалистов последних континентальных турниров. Время проведения таких поединков - за год до чемпионата мира, как это было с Кубком конфедераций. Дебют планируется на 2025 год.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: УЕФА
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