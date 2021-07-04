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Салихова - о преемнике Черчесова: «Тедеско смотрится даже выгоднее, чем Лёв»

04 Июля 2021, 23:52,

Вернувшаяся во второй раз в «Телеграм» супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова уверена, что экс-тренер «красно-белых» Доменико Тедеско готов возглавить сборную России.

- Доменико вовсе не категоричен в вопросе возможной работы на посту тренера сборной России, как многие пишут. Если такое предложение тренеру поступит, то он вполне готов его рассматривать.

Мне кажется, что для сборной Тедеско был бы неплохим вариантом: Доменико знает наш язык и чемпионат и готов приступить к работе в самые сжатые сроки. Это огромный плюс для будущего кандидата. В моих глазах Тедеско смотрится даже выгоднее, чем Йоахим Лёв, - написала Салихова в «Телеграме».

Напомним, что Доменико Тедеско покинул «Спартак», полностью отработав свой контракт.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Доменико Тедеско, Зарема Салихова
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