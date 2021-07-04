Главный редактор «Эхо Москвы»: «Черчесова назначал Путин. Он его и снимет с поста»

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал слова Станислава Черчесова о том, что тренер сборной России - это государственный чиновник.

Венедиктов считает, что Станислава Черчесова с поста рулевого национальной команды России может снять только Владимир Путин. По мнению Венедиктова, говорить о РФС или о техническом комитете не стоит. Также он отметил, что согласен с Черчесовым в том, что тренер сборной – это государственный чиновник.

Станислав Черчесов занял нынешний пост пять лет назад. Под его началом команда выступила на двух больших форумах: на ЧМ-2018 сборная смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла Хорватии, впоследствии завоевавшей серебряные медали турнира. На Евро-2020 достичь успеха подобного масштаба уже не удалось: команда не смогла преодолеть даже групповую стадию турнира.