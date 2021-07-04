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Шевченко: «Главную роль в игре сыграли детали»

04 Июля 2021, 20:10,

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о матче с Англией (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Я думаю, что мелкие детали сыграли ключевую роль в игре. Мы плохо справлялись с навесами, у сборной Англии было большое преимущество в этом компоненте, - сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на вылет из турнира, Шевченко выразил гордость за своих игроков и их усилия, а также отметил действия в матче игрока сборной Англии Гарри Кейна.

Также тренер отметил, что решение по его будущему на тренерском мостике сборной будет приниматься по возвращению в Киев.

По итогам противостояния, сборная Англии оказалась в шаге от финала. Команда сразится с Данией в поединке за выход в главный матч турнира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
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