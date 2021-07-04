Хитцфельд посоветовал Лёву новую профессию

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04 Июля 2021, 18:39,
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Тренер Йоахим Лёв завершил 15-летний отрезок карьеры в сборной Германии и планирует сделать паузу. Тем не менее, в 61 год он не намерен менять род деятельности или уходить на пенсию.
Впрочем, экс-наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд советует Лёву найти себя в другой профессии: «Не знаю, стоит ли ему советовать окунаться в стресс порядка 60 матчей в год, это очень сложная работа. Испания, Италия, Англия, Франция - это все не прибавит здоровья», - заявил Хитцфельд Sportbuzzer и посоветовал Лёву обратить внимание на профессию телевизионного эксперта.
Напомним, что работы со сборной Германии Йоахим Лёв тренировал «Штуттгарт» и «Фенербахче».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Оттмар Хитцфельд