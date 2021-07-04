ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Хитцфельд посоветовал Лёву новую профессию

04 Июля 2021, 18:39,

Тренер Йоахим Лёв завершил 15-летний отрезок карьеры в сборной Германии и планирует сделать паузу. Тем не менее, в 61 год он не намерен менять род деятельности или уходить на пенсию.

Впрочем, экс-наставник «Баварии» Оттмар Хитцфельд советует Лёву найти себя в другой профессии: «Не знаю, стоит ли ему советовать окунаться в стресс порядка 60 матчей в год, это очень сложная работа. Испания, Италия, Англия, Франция - это все не прибавит здоровья», - заявил Хитцфельд Sportbuzzer и посоветовал Лёву обратить внимание на профессию телевизионного эксперта.

Напомним, что работы со сборной Германии Йоахим Лёв тренировал «Штуттгарт» и «Фенербахче».

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв, Оттмар Хитцфельд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020