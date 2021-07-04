Черданцев сравнил Черчесова с Шевченко

Телекомментатор Георгий Черданцев кратко оценил отличия между главными тренерами сборной России и Украины, соответственно Станиславом Черчесовым и Андреем Шевченко.

Журналист применил к российскому наставнику его же эпитет «полководец среди солдат». А вот Шевченко «был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч», - заявил Черданцев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что россияне финишировали на четвертой строчке в своем квартете на Евро-2020, пропустив выше Данию и Финляндию. На пресс-конференции по итогам турнира Черчесов называл себя государственным деятелем и «полевым командиром».

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