Черданцев сравнил Черчесова с Шевченко

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04 Июля 2021, 17:29,
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Телекомментатор Георгий Черданцев кратко оценил отличия между главными тренерами сборной России и Украины, соответственно Станиславом Черчесовым и Андреем Шевченко.
Журналист применил к российскому наставнику его же эпитет «полководец среди солдат». А вот Шевченко «был футболистом и капитаном своей команды. Которая просто играла в футбол и хотела выиграть матч», - заявил Черданцев «Спорт-Экспрессу».
Напомним, что россияне финишировали на четвертой строчке в своем квартете на Евро-2020, пропустив выше Данию и Финляндию. На пресс-конференции по итогам турнира Черчесов называл себя государственным деятелем и «полевым командиром».
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Украины, Станислав Черчесов, Андрей Шевченко, Георгий Черданцев