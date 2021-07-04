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Руни: «Погба был лучшим на Евро, пока Франция не вылетела»

04 Июля 2021, 16:23,

Известный в прошлом английский футболист Уэйн Руни высказался по поводу выступления сборной Франции на Евро-2020. «Трёхцветные», напомним, вылетели уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

«Как и многие люди, я считал французов будущими чемпионами Европы. Как команда они сильно разочаровали. Это особенно досадно для Поля Погба. Он был лучшим игроком турнира, пока Франция не вылетела. Пасы, которые он делал на Карима Бензема и Килиана Мбаппе, были невероятными.

Погба помогло то, что его партнёром в центре полузащиты был Н’Голо Канте, но главной причиной, по которой он был так хорош, было его расположение. Погба играл глубже, чем обычно мы видим его в матчах за «Манчестер Юнайтед». Это позволяло ему подбирать мячи в зонах, где у него было больше времени и пространства для передач», - написал Руни в колонке для The Sunday Times.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Уэйн Руни, Поль Погба
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