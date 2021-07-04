Шик – это пшик: Почему не стоит судить об уровне футболиста по игре на Евро

Чешский форвард Патрик Шик забил пять голов на чемпионате Европы-2020, заставив говорить о себе в восторженных тонах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предостерегает топ-клубы от опрометчивой покупки Шика. Он не тот, кем кажется.

Большие футбольные турниры вроде чемпионатов Европы и мира обладают каким-то гипнотическим эффектом. Проведя 4-5 удачных матчей, доселе неизвестный футболист может оказаться на «карандаше» у лучших клубов мира. Все забывают о том, что невозможно объективно судить о форме игрока за такой короткий промежуток времени. Даже предсезонная подготовка длиться дольше.

Если немного заглянуть в историю, то сколько было «звёзд»-однодневок – целая куча. Гильермо Очоа из Мексики, который тащил всё и вся, сборная Греции 2004 года, Марио Гётце, отличившийся в финале. Примеров можно привести массу, только вот никто из них так и не раскрылся на клубном уровне.

Патрик Шик забил 5 голов в пяти матчах. Круто? Конечно, круто. Говорит ли это о его уровне? Конечно, нет.

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За свою семилетнюю профессиональную карьеру Шик уже сменил шесть клубов. И не сказать, что где-то он был на ключевых позициях. Разве что в «Сампдории» молодой Патрик смотрелся достаточно неплохо, чем и привлёк внимание «Ромы». После этого – никаких ярких выступлений. Форвард, который может затолкнуть, запихнуть, закатить, но не более. Если уж совсем откровенно, то Шик – дубоватый, корявенький, который не лучшим образом читает игру.

Сейчас трансферная стоимость Патрика – 23 миллиона евро, и нет ни малейшего сомнения, что после Евро-2020 даже на трансфермаркте она скаканёт вверх минимум в два раза. Итальянская пресса уже вовсю пишет о том, что Шиком активно интересуются «Милан» и «Ювентус», которые предлагают за чеха как минимум сорок миллионов евро.

Интересно, что в 2017-м Шик уже был на медосмотре в «Ювентусе». Туринский клуб тогда готов был заплатить за него «Сампдории» 30 миллионов евро, однако Патрик завалил медкомиссию. У него обнаружили нарушения сердечного ритма, и эта проблема, к слову, у Шика осталась.

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Сейчас Шик выступает за немецкий «Байер», где за 29 матчей в Бундеслиге забил всего 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Статистика, прямо скажем, не впечатляющая. Да и вообще Патрик за всю свою карьеру забивал максимум 11 голов за сезон.

Шик – типичный «первый парень на деревне». Если он играет в команде с не самыми звёздными партнёрами (как, например, сборная Чехии), то на их фоне он, конечно же, выглядит мощно и уверенно. Но стоит ему оказаться среди топовых футболистов, то всё – пшик.

А что думаете вы, заиграет ли Патрик Шик в топ-клубе?