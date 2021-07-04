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​Президент Федерации футбола Франции: «Я не говорил, что Дешам точно останется»

04 Июля 2021, 15:52,

Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ допускает перестановку на тренерском мостике национальной команды.

Напомним, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

«Я не говорил, что Дешам точно останется. Мы собираемся обсудить ситуацию с ним. Мы должны убедиться в том, что Федерация и тренер имеют общие цели и общие амбиции. Мы собираемся подумать о том, что пошло не так, и что мы можем сделать лучше», - рассказал ле Грэ в интервью для Telefoot.

Действующий контракт Дидье Дешама рассчитан до конца 2022 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам, Ноэль ле Грэ
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