​Президент Федерации футбола Франции: «Я не говорил, что Дешам точно останется»

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04 Июля 2021, 15:52,
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ допускает перестановку на тренерском мостике национальной команды.
Напомним, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.
«Я не говорил, что Дешам точно останется. Мы собираемся обсудить ситуацию с ним. Мы должны убедиться в том, что Федерация и тренер имеют общие цели и общие амбиции. Мы собираемся подумать о том, что пошло не так, и что мы можем сделать лучше», - рассказал ле Грэ в интервью для Telefoot.
Действующий контракт Дидье Дешама рассчитан до конца 2022 календарного года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам, Ноэль ле Грэ