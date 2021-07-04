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​Спинаццола перенесёт операцию и пропустит полгода

04 Июля 2021, 13:45,

Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола в воскресенье перенесёт хирургическое вмешательство. Операцию будут проводить в Финляндии.

Напомним, Спинаццола получил травму в четвертьфинальном поединке чемпионата Европы между сборными Бельгии и Италии.

Как сообщает CalcioMercato, после проведения операции Леонардо Спинаццола сможет вернуться на футбольное поле через шесть месяцев.

Потеря Леонардо Спинаццолы является серьёзным ударом для сборной Италии, ведь защитник здорово смотрелся на турнире.

Добавим, что в полуфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет против Испании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Леонардо Спинаццола
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