​Сестра Куртуа извинилась перед Спинаццолой

Сестра голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа по имени Валери извинилась за свои слова о защитнике сборной Италии Леонардо Спинаццоле.

Валери Куртуа смотрела матч Бельгия – Италия с трибуны стадиона и опубликовала на страничке футболиста «сториз» с видео, на котором Спинаццола лежит на газоне и корчится от боли. «Это то, что мы называем хитростями», - написала Валери на видео.

На самом же деле Леонардо Спинаццола не тянул время – футболист порвал ахиллово сухожилие.

«Мне очень жаль, что для Спинаццолы так закончился Евро-2020. Прошу прощения за мою реакцию в тот момент. Надеюсь, Леонардо быстро восстановится», - написала Валери теперь уже на своей страничке в «Инстаграме».