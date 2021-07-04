​Сестра Куртуа извинилась перед Спинаццолой

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04 Июля 2021, 13:38,
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Сестра голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа по имени Валери извинилась за свои слова о защитнике сборной Италии Леонардо Спинаццоле.
Валери Куртуа смотрела матч Бельгия – Италия с трибуны стадиона и опубликовала на страничке футболиста «сториз» с видео, на котором Спинаццола лежит на газоне и корчится от боли. «Это то, что мы называем хитростями», - написала Валери на видео.
На самом же деле Леонардо Спинаццола не тянул время – футболист порвал ахиллово сухожилие.
«Мне очень жаль, что для Спинаццолы так закончился Евро-2020. Прошу прощения за мою реакцию в тот момент. Надеюсь, Леонардо быстро восстановится», - написала Валери теперь уже на своей страничке в «Инстаграме».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Бельгии, Леонардо Спинаццола, Валери Куртуа