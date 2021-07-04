​Двое полицейских пострадали в столкновениях с фанатами сборной Англии в Лондоне

Двое полицейских пострадали в столкновениях с фанатами сборной Англии. Это случилось в Лондоне, когда болельщики на улицах отмечали выход сборной в полуфинал чемпионата Европы.

Как сообщает Sky Sports, травмы полицейских не являются опасными для жизни. В то же время было произведено девять арестов. Три человека задержаны по подозрению в нападении на сотрудников полиции, четыре – по подозрению в осуществлении беспорядков, один – по подозрению в нанесении телесных повреждений и ещё один – по подозрению в хулиганстве в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, сборная Англии в субботу разгромила Украину со счётом 4:0.