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​Двое полицейских пострадали в столкновениях с фанатами сборной Англии в Лондоне

04 Июля 2021, 12:59,

Двое полицейских пострадали в столкновениях с фанатами сборной Англии. Это случилось в Лондоне, когда болельщики на улицах отмечали выход сборной в полуфинал чемпионата Европы.

Как сообщает Sky Sports, травмы полицейских не являются опасными для жизни. В то же время было произведено девять арестов. Три человека задержаны по подозрению в нападении на сотрудников полиции, четыре – по подозрению в осуществлении беспорядков, один – по подозрению в нанесении телесных повреждений и ещё один – по подозрению в хулиганстве в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, сборная Англии в субботу разгромила Украину со счётом 4:0.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
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