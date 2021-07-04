​Павар оскорбил Погба во время матча сборной Франции

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04 Июля 2021, 12:35,
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Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти. Теперь в СМИ появляются данные о том, что внутри коллектива французской национальной команды не всё было гладко.
По информации Le Parisien во время игры против Швейцарии Рафаэль Варан обратился к Полю Погба и сказал: «Павар думает, что ты недостаточно отрабатываешь в обороне». После этого Погба подошёл к Павару и попросил его объясниться, в ответ на то Бенжамен просто оскорбил Поля.
Ранее сообщалось, что проблемы в отношениях имеются между форвардами Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Поль Погба, Бенжамен Павар
Всё началось ещё раньше когда пригласили в сборную пупа земли (т.е. Бензема) который считает себя самым лучшим игроком на свете. Эх ностальгия берет вот бы вернуть Эвра или Кантона с ихними вертушками)))...