ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Павар оскорбил Погба во время матча сборной Франции

04 Июля 2021, 12:35,

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти. Теперь в СМИ появляются данные о том, что внутри коллектива французской национальной команды не всё было гладко.

По информации Le Parisien во время игры против Швейцарии Рафаэль Варан обратился к Полю Погба и сказал: «Павар думает, что ты недостаточно отрабатываешь в обороне». После этого Погба подошёл к Павару и попросил его объясниться, в ответ на то Бенжамен просто оскорбил Поля.

Ранее сообщалось, что проблемы в отношениях имеются между форвардами Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Поль Погба, Бенжамен Павар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
04 Июля 2021, 14:02

Всё началось ещё раньше когда пригласили в сборную пупа земли (т.е. Бензема) который считает себя самым лучшим игроком на свете. Эх ностальгия берет вот бы вернуть Эвра или Кантона с ихними вертушками)))...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020