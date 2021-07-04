​Павар оскорбил Погба во время матча сборной Франции

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти. Теперь в СМИ появляются данные о том, что внутри коллектива французской национальной команды не всё было гладко.

По информации Le Parisien во время игры против Швейцарии Рафаэль Варан обратился к Полю Погба и сказал: «Павар думает, что ты недостаточно отрабатываешь в обороне». После этого Погба подошёл к Павару и попросил его объясниться, в ответ на то Бенжамен просто оскорбил Поля.

Ранее сообщалось, что проблемы в отношениях имеются между форвардами Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе.