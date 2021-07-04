Доменико Тедеско готов рассмотреть предложение о работе со сборной России, если таковое предложение поступит. Об этом посредством своего телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!» сообщает журналист Максим Алланазаров.

Напомним, что по завершению прошлого клубного сезона Доменико Тедеско оставил тренерский мостик «Спартака». О своём решении не продлевать контракт молодой немецкий специалист объявил ещё зимой, аргументировав его семейными обстоятельствами в виде усложнения поездок на фоне пандемии коронавируса.

В настоящий момент главным тренером сборной России является Станислав Черчесов.