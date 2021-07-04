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​Тедеско готов рассмотреть предложение о работе со сборной России

04 Июля 2021, 10:11,

Доменико Тедеско готов рассмотреть предложение о работе со сборной России, если таковое предложение поступит. Об этом посредством своего телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!» сообщает журналист Максим Алланазаров.

Напомним, что по завершению прошлого клубного сезона Доменико Тедеско оставил тренерский мостик «Спартака». О своём решении не продлевать контракт молодой немецкий специалист объявил ещё зимой, аргументировав его семейными обстоятельствами в виде усложнения поездок на фоне пандемии коронавируса.

В настоящий момент главным тренером сборной России является Станислав Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Доменико Тедеско
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