Почему на чемпионате Европы 2020 так много автоголов

Евро-2020 многим запомнится по большому количеству автоголов. Турнир уже побил все рекорды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причинах.

Все обращают внимание, что на проходящем чемпионате Европы очень много автоголов. Действительно, если судить по цифрам, то мы получаем удивительную картину. На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за предыдущие 15, вместе взятые! 10 раз футболисты поражали собственные ворота. Но давайте будет честны, эта цифра в 15 предыдущих Евро очень обманчива. На текущем Евро сыграно уже 48 матчей, в то время как ещё в 1992 году их было всего 15. Однако очевидно, что количество автоголов всё равно выросло, даже если делить на количество сыгранных поединков.

Сейчас все обращают внимание на количество автоголов на Евро-2020, как будто это что-то совсем уж необычное. Позволю напомнить, что на чемпионате мира 2018 года было 12 голов в свои ворота. Так что налицо заметна некая тенденция, и нынешний Евро сложно в этом смысле называть совсем уж уникальным.

Чтобы понять причину, стоит, прежде всего, классифицировать мячи в свои ворота. Сейчас на Евро-2020 было забито 10 автоголов. Сразу уберём из общего числа два – мячи Дубравки в матче с испанцами и Педри в поединке с хорватами стали просто помутнением вратарей. Словак просто забросил футбольный снаряд в свои ворота, а Унаи Симон не смог остановить передачу партнёра.

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Также стоит отдельно указать на автоголы Щенсны и Градецки. С вратарями так бывает – мяч попадает в створ, отскакивает во вратаря и рикошетит в ворота. Это не всегда можно назвать ошибкой, скорее просто несчастным случаем. В этом никакой тенденции быть не может.

Остаётся шесть мячей, из которых все так или иначе стали срезками. И вот в этом случае как раз можно найти тенденцию. В последние годы все команды стараются наносить удары из пределов штрафной. Например, известна статистика по Английской премьер-лиге. Ещё десять лет назад в среднем за матч наносилось 12,6 удара издали, а теперь – только 8,6. Нетрудно выстроить логическую цепочку, что рикошеты после ударов с близкого расстояния становятся фатальнее, чем с дальнего. Вот из оставшихся шести голов на нынешнем Евро лишь 1 стал последствием дальнего выстрела – Закария подставился под попытку Альбы в четвертьфинале.

Пять автоголов, а это половина, так или иначе стали следствием срезок внутри штрафной. И Демирал в матче открытия, и Хуммельс, и Геррейро с Диашем пытались прервать передачи внутри штрафной. Там любое касание могло стать фатальным, и в их случае стало. Куцка тоже пытался в сутолоке у ворот помочь, но мяч от него отскочил в сетку в матче с испанцами. При этом в последнем случае важна психология, ведь словаки просто «летели» в матче с «красной фурией», и там у команды ничего не получалось.

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На самом деле рост автоголов – это следствие изменения футбола. Команды стали действовать быстрее, больше входить в штрафную, чаще бить из её пределов, а также простреливать и комбинировать внутри неё. В итоге всё это стало приводить к срезкам, рикошетам, которые и становятся голевыми. При этом, конечно, на этом Евро сказывается и усталость, и нервозность – всё же голы Дубравки и Педри для такого уровня это что-то уникальное. Их, пожалуй, сложно объяснить тенденциями в футболе

Андрей Центров