​Определены полуфинальные пары Евро-2020

Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата Европы. Путёвки в следующую стадию турнира получили сборные Испании, Италии, Дании и Англии. Именно эти четыре команды разыграют трофей на «Уэмбли». Именно на этом стадионе в Лондоне пройдут три оставшихся поединка континентального футбольного форума.

В первом полуфинале лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Италии. Матч пройдёт во вторник, 6 июля.

Второй билет в финал Евро-2020 разыграют национальные команды Дании и Англии. Этот поединок состоится в среду, 7 числа.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт в следующее воскресенье, 11 июля.