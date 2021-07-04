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​Определены полуфинальные пары Евро-2020

04 Июля 2021, 00:01,

Завершились все матчи 1/4 финала чемпионата Европы. Путёвки в следующую стадию турнира получили сборные Испании, Италии, Дании и Англии. Именно эти четыре команды разыграют трофей на «Уэмбли». Именно на этом стадионе в Лондоне пройдут три оставшихся поединка континентального футбольного форума.

В первом полуфинале лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Италии. Матч пройдёт во вторник, 6 июля.

Второй билет в финал Евро-2020 разыграют национальные команды Дании и Англии. Этот поединок состоится в среду, 7 числа.

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт в следующее воскресенье, 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Испании, Сборная Дании
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