​УЕФА расследует инцидент на трибунах в Баку

УЕФА начал расследовать инцидент, который имел место быть на трибунах стадиона в Баку во время матча Евро-2020 между сборными Чехии и Дании. Об этом сообщает The Athletic, приводя официальный комментарий УЕФА.

Напомним, во время игры у болельщиков сборной Дании стюарды забрали радужный флаг, являющийся символов ЛГБТ-сообщества.

Ранее УЕФА запретил радужные рекламные баннеры в Баку, опасаясь нарушения законодательства Азербайджана. При этом инструкций по поводу радужной атрибутики на трибунах УЕФА не давал.