​УЕФА расследует инцидент на трибунах в Баку

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03 Июля 2021, 23:21,
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УЕФА начал расследовать инцидент, который имел место быть на трибунах стадиона в Баку во время матча Евро-2020 между сборными Чехии и Дании. Об этом сообщает The Athletic, приводя официальный комментарий УЕФА.
Напомним, во время игры у болельщиков сборной Дании стюарды забрали радужный флаг, являющийся символов ЛГБТ-сообщества.
Ранее УЕФА запретил радужные рекламные баннеры в Баку, опасаясь нарушения законодательства Азербайджана. При этом инструкций по поводу радужной атрибутики на трибунах УЕФА не давал.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании