​Магистр «Что? Где? Когда?» оскорбил Роналду

Известный знаток и магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов раскритиковал и оскорбил Криштиану Роналду. Поводом стал известный случай, когда Роналду во время пресс-конференции убрал со стола несколько бутылок напитка Coca-Cola и призвал людей пить негазированную воду.

«Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить всё, ***** [подлый человек]. А он не может! Он и вылетел», - высказался Козлов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии с минимальным счётом 0:1.