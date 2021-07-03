​Магистр «Что? Где? Когда?» оскорбил Роналду

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03 Июля 2021, 22:41,
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Известный знаток и магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов раскритиковал и оскорбил Криштиану Роналду. Поводом стал известный случай, когда Роналду во время пресс-конференции убрал со стола несколько бутылок напитка Coca-Cola и призвал людей пить негазированную воду.
«Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить всё, ***** [подлый человек]. А он не может! Он и вылетел», - высказался Козлов для «Спорт-Экспресса».
Напомним, сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии с минимальным счётом 0:1.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии