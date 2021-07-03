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​Балотелли: «Я бы заставил всех игроков сборной Италии преклонить колено»

03 Июля 2021, 17:59,

Известный нападающий Марио Балотелли пообщался со своими подписчиками в «Инстаграме» в формате «вопрос-ответ». В одном из вопросов у Балотелли спросили, преклонил ли бы он колено перед матчем в рамках акции Black Lives Matter, если бы выступал за сборную Италии на Евро-2020.

Напомним, что капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини ранее заявил, что команда готова преклонять колено в случае просьбы со стороны соперника.

«Конечно, я бы преклонил колено, а также заставил бы других игроков сделать то же самое», - написал Балотелли.

Добавим, что сборная Италии накануне пробилась в полуфинал Евро-2020, где сыграет против Испании.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Марио Балотелли
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Комментарии (2)
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5
andi
03 Июля 2021, 18:21

А в Африке негры преклоняют колено в пользу белых?

3
Zenituwka
03 Июля 2021, 18:23

Нет конечно, долбаные расисты :)

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