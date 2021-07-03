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Геркус: «Черчесов уйдёт, это вопрос дней или недель»

03 Июля 2021, 14:57,

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о будущем Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Он считает, что 57-летнего специалиста вскоре отправят в отставку.

«Уйдет Черчесов. Это вопрос дней или недель. Может быть, месяца. В любом случае уйдет», - написал Геркус в своем телеграм-аккаунте.

Контракт Черчесова со сборной России рассчитан до чемпионата мира-2022. Специалист занимает пост рулевого команды с лета 2016 года.

Под руководством Черчесова сборная России провально выступила на континентальном турнире. Команда набрала три балла и заняла последнее месте в квартете.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Илья Геркус
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