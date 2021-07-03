Орлов: «После провала на Евро Дзюбе надо играть в два раза лучше, чем раньше»

Комментатор Геннадий Орлов высказался насчет перспектив нападающего Артёма Дзюбы после провального чемпионата Европы-2020.

«После такого чемпионата болельщики будут жестко к нему относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем раньше», - поделился мнением Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

32-летний футболист защищает цвета петербургского коллектива с июля 2015 года. Контракт форварда с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне РПЛ Дзюба провел 27 поединков, забил 20 мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее СМИ сообщали об интересе к Артёму со стороны стамбульского «Фенербахче».

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